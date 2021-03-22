«ФОПы перекрыли проезд по Грушевского под Кабмином. Пускают только общественный транспорт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что протестующие требуют встречи с премьером Денисом Шмыгалем.
Ранее сообщалось, что в центре Киева собралось около 400 человек. Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич заявил, что малое количество участников акции вызвано действиями власти, которая запретила автоперевозчикам перевозить протестующих.
В целом предприниматели митингуют в центре Киева уже около 3,5 месяца.
Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга были недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.