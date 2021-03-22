В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина несколько лет ухаживал за трупом сестры. За это время тело стало напоминать мумию, сообщил на днях «Первый Городской»

Труп бывшего в морозилке. Украинская писательница раскрыла секрет защиты от маньяка © CC0, Pixabay

По данным СМИ, тело украинской пенсионерки было найдено 19 марта. Покойная проживала вместе со своим младшим братом, который считается психически нездоровым. Сейчас ему около 50 лет. На момент, когда правоохранители пришли в квартиру, мужчины дома не было.

Умершую пенсионерку соседи в последний раз видели больше шести лет назад. До этого женщина еще три года не выходила на улицу и общалась с соседями только через балкон первого этажа.

По последним данным, обвиняемым является не брат, а сын умершей женщины, сообщают СМИ. На допросе мужчина признался, что его мать скончалась в 2017 году. На данный момент ее труп находится на экспертизе для установления причин смерти. Также возбуждено уголовное дело.

Случаи о пропаже и смерти людей в Украине нельзя назвать редкостью. Ранее сообщалось, что под Запорожьем нашли мертвым пропавшего четыре месяца назад доктора наук. Известно, что он более двадцати лет вел занятия у иностранных студентов.