Сорок палок: как украинки обеспечивали себе замужество в день сорока святых
Сорок палок: как украинки обеспечивали себе замужество в день сорока святых
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По словам автора, как и жаворонками из постного теста, которые пеклись к этому празднику на Украине, тетёрами также призывали весну и «закликали» перелетных птиц.

«Тетёры выпекаются из ржаного теста и довольно просты в изготовлении. А сам процесс завивания раскатанного в тонкие жгутики теста может стать не менее увлекательным для детей, чем лепка жаворонков», — отмечает Подкопаев.

Двадцать второго марта православные отмечают день почтения памяти Сорока мучеников Севастийских (Сорок сороков, Сорок святых, День жаворонка, Жаворонки). 

Подробнее о традициях этого дня можно прочесть в статье на сайте Украина.ру.