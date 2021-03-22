На день Сорока мучеников Севастийских в Архангельской губернии готовили особое блюдо – тетёры, или витушки. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Николай Подкопаев

Сорок палок: как украинки обеспечивали себе замужество в день сорока святых © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Тетёры выпекаются из ржаного теста и довольно просты в изготовлении. А сам процесс завивания раскатанного в тонкие жгутики теста может стать не менее увлекательным для детей, чем лепка жаворонков», — отмечает Подкопаев.

Двадцать второго марта православные отмечают день почтения памяти Сорока мучеников Севастийских (Сорок сороков, Сорок святых, День жаворонка, Жаворонки).

Подробнее о традициях этого дня можно прочесть в статье на сайте Украина.ру.