По словам автора, как и жаворонками из постного теста, которые пеклись к этому празднику на Украине, тетёрами также призывали весну и «закликали» перелетных птиц.
«Тетёры выпекаются из ржаного теста и довольно просты в изготовлении. А сам процесс завивания раскатанного в тонкие жгутики теста может стать не менее увлекательным для детей, чем лепка жаворонков», — отмечает Подкопаев.
Двадцать второго марта православные отмечают день почтения памяти Сорока мучеников Севастийских (Сорок сороков, Сорок святых, День жаворонка, Жаворонки).
Подробнее о традициях этого дня можно прочесть в статье на сайте Украина.ру.