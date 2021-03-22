Внеочередное заседание Верховной Рады из-за акции в поддержку одесского радикала Сергея Стерненко возле Офиса президента Украины может состояться 25 марта. Об этом 22 марта сообщил председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале

Организаторы акции в поддержку Стерненко в Киеве анонсировали новую «академию уличного протеста» © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi сообщении.

В субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента прошел митинг в поддержку осужденного на семь лет радикала Сергея Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи.

По данным Офиса президента, акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1,5 тысячи человек.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко за похищение депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники националиста, где жгли покрышки.