«Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге, 25 марта… Надеюсь, хватит мудрости хотя бы еще пару полезных законопроектов для страны поставить, а не только политику», — говорится в сообщении.
В субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента прошел митинг в поддержку осужденного на семь лет радикала Сергея Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи.
По данным Офиса президента, акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1,5 тысячи человек.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко за похищение депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники националиста, где жгли покрышки.