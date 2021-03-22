Местные жители перекрыли трассу международного значения «Киев-Ковель» в Житомирской области во время протеста против завоза мусора из Львова. Об этом 22 марта сообщает телевизионная служба новостей телеканал «1+1»

«Жители села Грозино потребовали прекратить везти мусор из Львова на полигон бытовых отходов, который расположен недалеко от их села. По их словам, львовский мусор на свалку завозят несанкционированно, и это продолжается уже более трех лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что селяне много раз блокировали грузовики с мусором и вызывали полицию.

«Просим прощения у всех водителей, которых мы побеспокоили, но мы уже не можем молчать, просим, чтобы не завозили мусор из других регионов», — заявила жительница села Грозное Лилия Бондарь.

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Также отмечается, что полигон, которому уже более полувека, исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.

История с мусором из Львова началась еще в 2016 году. Завал мусора на Грибовицкой свалке произошел 30 мая после того, как там возник пожар. Спасатели нашли под завалами тела трех своих коллег, четвертый пропал без вести.

После трагического случая эксплуатацию свалки приостановили, а львовский мусор стали вывозить в другие города Украины.