«Девки ходили на колодки, там себе собирались. Не на лавочки, а садились на колоды деревянные и там песни всякие пели на весь голос — веснянки. Это так весну созывали, чтобы пришла скорее. Пели так, чтобы эхо шло и было слышно аж через речку Ирпень в соседнюю Яблоневку. А оттуда нам отпевали, тоже в полный голос», — приводит автор рассказ жительницы Киевщины Мотри Ткаченко.
По словам Подкопаева, в этот день девушки не только пели веснянки, но и обеспечивали себе будущее: считалось, что если девушка перебросит сорок палок через хату, обязательно в этом году выйдет замуж.
22 марта православные отмечают день почтения памяти сорока мучеников Севастийских. (Сорок сороков, Сорок святых, День жаворонка, Жаворонки).
Подробнее о праздничных традициях читайте в статье на сайте Украина.ру