В праздник сорока мучеников Севастийских украинские девушки старались перебросить сорок палок через дом: считалось, что если они это сделают, то выйдут замуж в этом году. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Николай Подкопаев

«Девки ходили на колодки, там себе собирались. Не на лавочки, а садились на колоды деревянные и там песни всякие пели на весь голос — веснянки. Это так весну созывали, чтобы пришла скорее. Пели так, чтобы эхо шло и было слышно аж через речку Ирпень в соседнюю Яблоневку. А оттуда нам отпевали, тоже в полный голос», — приводит автор рассказ жительницы Киевщины Мотри Ткаченко.

Жаворонки, вареники и тетёры. Что готовят 22 марта на Украине и в России © РИА Новости, В. Грицюк | Перейти в фотобанк

22 марта православные отмечают день почтения памяти сорока мучеников Севастийских. (Сорок сороков, Сорок святых, День жаворонка, Жаворонки).

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