Организаторы еженедельного Всеукраинского форума «Украина 30» берут трехнедельный перерыв из-за усиления карантина в Киеве. Об этом сообщается на странице форума в Facebook 21 марта

«Всеукраинский форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия», — говорится в сообщении.

Коронавирус: названа самая неблагополучная область Украины © REUTERS, Gleb Garanich

В первую неделю на форуме обсуждалась пандемия COVID-19 на Украине, а также вызовы, которые она принесла стране. Позже темами для обсуждений становились судебная реформа, жилищно-коммунальная сфера, инвестиции, нацбезопасность, дезинформация и т.д.

Ранее министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что в Киеве и Одесской области с 23 марта вводятся ограничения «красной» зоны карантина. В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.