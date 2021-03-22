«Всеукраинский форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия», — говорится в сообщении.
Указанный форум, цель которого заключается в проведении общественного диалога, был запущен в феврале 2021 года. Планировалось, что он будет проходить еженедельно вплоть до 24 августа — 30-й годовщины провозглашения независимости Украины. Всего должно было пройти 30 форумов.
В первую неделю на форуме обсуждалась пандемия COVID-19 на Украине, а также вызовы, которые она принесла стране. Позже темами для обсуждений становились судебная реформа, жилищно-коммунальная сфера, инвестиции, нацбезопасность, дезинформация и т.д.
Ранее министр Кабмина Олег Немчинов сообщил, что в Киеве и Одесской области с 23 марта вводятся ограничения «красной» зоны карантина. В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.