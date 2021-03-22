По его словам, проблема заключалась в том, что 27 и 28 марта практически все аэродромы в Крыму уже контролировали российские военные. В Генштаб Украины поступила информация о том, что можно провести десантную операцию на Джанкойском аэродроме.
«Главное, что выяснилось: Джанкойский аэродром полностью окружен российскими войсками. Командир военной комендатуры аэродрома перешел на сторону россиян и полностью передал под них инфраструктуру. То есть это была готовая ловушка — мы могли потерять всех десантников. Поняв ситуацию, Генштаб, безусловно, не отправил десантников на Джанкойский аэродром, на верную смерть или в плен», — заявил он.
Также Турчинов назвал «рассказами» истории, что украинские самолеты летели над Крымом и кто-то дал команду им разворачиваться.
Ранее Турчинов заявлял, что Москва якобы хотела захватить энергетические объекты в Херсонской области и «Крымводоканал».
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.