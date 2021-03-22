Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в 2014 году все аэродромы в Крыму были якобы сразу захвачены российскими военными, а в Джанкое украинских военных ждала ловушка. Об этом он рассказал 21 марта в интервью «Эспрессо»

По его словам, проблема заключалась в том, что 27 и 28 марта практически все аэродромы в Крыму уже контролировали российские военные. В Генштаб Украины поступила информация о том, что можно провести десантную операцию на Джанкойском аэродроме.

«Главное, что выяснилось: Джанкойский аэродром полностью окружен российскими войсками. Командир военной комендатуры аэродрома перешел на сторону россиян и полностью передал под них инфраструктуру. То есть это была готовая ловушка — мы могли потерять всех десантников. Поняв ситуацию, Генштаб, безусловно, не отправил десантников на Джанкойский аэродром, на верную смерть или в плен», — заявил он.

Также Турчинов назвал «рассказами» истории, что украинские самолеты летели над Крымом и кто-то дал команду им разворачиваться.

Турчинов рассказал о несостоявшемся прорыве армии Украины в Крым © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.