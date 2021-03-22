Одесса, по словам Стоянова, осталась для него городом «культа еды», самобытного южного юмора и местом «особых мелодий».
«Одесса — очень пестрый город, который часто преподносят как город специфичного суржика — не похожего ни на что произношения, собственной мелодии — и умения пошутить и отхохмиться, но это не главное, хотя и очень важная краска города», — рассказал Стоянов.
Он уточнил, что и у него самого был местный говор, несмотря на то что будущий артист вырос в семье учительницы украинского языка, русская речь которой была лишена «каких-либо южных мелодий». По мнению Стоянова, свой говор он приносил с улицы, поэтому позже ему пришлось заниматься с педагогом, чтобы «избавиться от этого прононса».
«Мне вообще после первого семестра не разрешили ехать домой на зимние каникулы и попросили остаться для того, чтобы слушать московскую речь как эталонную для артиста… Как можно больше радио: не видеть, а слышать — слушать и перенимать. И мне хватило полугода, чтобы избавиться от говора, а одесский прононс остался во мне как краска», — сказал актер.
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Родился Юрий Стоянов в Тарутинском районе Одесской области. Этот район был ликвидирован 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной реформы на Украине.