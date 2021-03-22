Бывший посол Украины в Белоруссии и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный на днях в интервью «Эспрессо.TV» рассказал, что Россия якобы готовится напасть на Украину через территорию Белоруссии

Песков: Россия не воюет с Украиной, там идет гражданская война © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«То, что на сегодняшний день Белоруссия в лице [Александра] Лукашенко и вооруженных сил Белоруссии является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет», — подчеркнул он.

Бессмертный добавил, что взаимодействие Москвы и Минска подтверждается ежегодными совместными учениями.

В сентябре 2020 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о военной базе России в Белоруссии на повестке дня не стоит. Разговоры вокруг возможности размещения в Белоруссии российской военной базы ведутся не первый год, однако белорусская сторона неоднократно заявляла о нецелесообразности этого. Так, Лукашенко назвал «обычным фейком» информацию о якобы намерении российского руководства открыть новую базу в районе Бобруйска.