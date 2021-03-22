По его мнению, в Белоруссии якобы уже находятся две российские военные базы и строится третья. Также он указал, что между Москвой и Минском якобы существует договор об использовании территории Белоруссии для возможных атак на Украину.
«То, что на сегодняшний день Белоруссия в лице [Александра] Лукашенко и вооруженных сил Белоруссии является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет», — подчеркнул он.
Бессмертный добавил, что взаимодействие Москвы и Минска подтверждается ежегодными совместными учениями.
В сентябре 2020 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о военной базе России в Белоруссии на повестке дня не стоит. Разговоры вокруг возможности размещения в Белоруссии российской военной базы ведутся не первый год, однако белорусская сторона неоднократно заявляла о нецелесообразности этого. Так, Лукашенко назвал «обычным фейком» информацию о якобы намерении российского руководства открыть новую базу в районе Бобруйска.