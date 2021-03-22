Известно, что сейчас артистки не поддерживают дружеские отношения, но периодически вспоминают студенческие годы. Заец заявила, что видела Кароль такой, какой никто и никогда не видел.
Хореограф вспомнила, что по-доброму завидовала трудолюбию знаменитой коллеги, которая не спала и не ела, а только работала над репертуаром.
«Я помню, как в три часа ночи она меня будила, говорила: "Послушай, пожалуйста, я написала". Это Тина писала песни. Она спала по два-три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль», — рассказала Заец.
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Кроме того, хореограф пошутила, что сама ежедневно занималась, а подтянутое тело с «офигенным прессом» при этом было у Кароль.