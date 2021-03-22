«НАБУ выполнило указанное в запросе определение Высшего антикоррупционного суда и внесло соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований», — сказано в ответе.
Агентство пишет, что НАБУ не уточняет, по каким статьям Уголовного кодекса заведено дело. Также отмечается, что в канцелярии суда де-факто заявили, что информация о зарплате Данишевской дискредитирует суд, поэтому не стали ее разглашать.
Ранее Верховный суд оставил без движения иск оппозиционного телеканала ZIK к президенту Владимиру Зеленскому из-за неуплаты судебного сбора, а дело о возможной незаконной ликвидации Верховного суда Украины закрыли.
В то же время, по данным НАБУ, и.о. главы Верховного суда Украины мог присвоить 30 млн гривен (около 75 млн рублей) при ликвидации суда.