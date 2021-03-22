Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против главы Верховного суда Валентины Данишевской по факту ряда возможных правонарушений. Об этом 22 марта говорится в ответе НАБУ на запрос «Украинских новостей»

«НАБУ выполнило указанное в запросе определение Высшего антикоррупционного суда и внесло соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований», — сказано в ответе.

Верховный суд Украины принял иски закрытых телеканалов © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Ранее Верховный суд оставил без движения иск оппозиционного телеканала ZIK к президенту Владимиру Зеленскому из-за неуплаты судебного сбора, а дело о возможной незаконной ликвидации Верховного суда Украины закрыли.

В то же время, по данным НАБУ, и.о. главы Верховного суда Украины мог присвоить 30 млн гривен (около 75 млн рублей) при ликвидации суда.