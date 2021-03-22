Политическая партия «Европейская солидарность» 21 марта в своем Facebook назвала паранойей заявления представителей власти о причастности бывшего украинского лидера Петра Порошенко к беспорядкам возле Офиса нынешнего президента Владимира Зеленского

Задержанному на акции радикалов у офиса Зеленского сообщили о подозрении © REUTERS, Valentyn Ogirenko Петр Порошенко», — говорится в посте.

При этом партия подчеркнула, что «наличие паранойи не означает, что за распространение лжи не надо извиняться».

«Надеемся, у господина (заместителя министра внутренних дел Антона) Геращенко хватит воли и совести опровергнуть дезинформацию», — отметила партия.

Также указывается, что «Европейская солидарность» решительно осуждает надругательство над государственными символами.

В субботу у Офиса Зеленского в Киеве прошел митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко. В ходе акции радикалы жгли фаеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала эти действия как хулиганство, один участник был задержан. Ущерб, нанесенный зданию в ходе акции в субботу, предварительно оценили в $72 тысячи.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.