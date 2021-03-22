В день памяти Сорока мучеников на Украине женщины пекут сорок кренделей с медом в форме птичек. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Николай Подкопаев

Традиции, посвященные этому дню, в первом томе «Обычаев нашего народа» описал украинский этнограф Олекса Воропай.

«В день сорока святых мучеников сорока кладёт на своё гнездо сорок прутиков, прилетают с юга сорок жаворонков, хозяйки пекут сорок кренделей с мёдом в форме птичек и раздают их детям — "чтобы птица водилась"», — приводит автор слова Воропая.

Жаворонки, вареники и тетёры. Что готовят 22 марта на Украине и в России © РИА Новости, В. Грицюк | Перейти в фотобанк

«В этот день прилетают с юга сорок жаворонков, а бабы пекут сорок "птичек", разносят их по хатам и раздают детям, чтобы гуси неслись, чтобы яйца не портились и чтобы гусята плодились», — цитирует Воропай жительницу Киевщины Марию Т-ко.

С тех пор, отмечает автор, традиция печь жаворонков и на Украине, и в России никуда не пропала.

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