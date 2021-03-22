Традиции, посвященные этому дню, в первом томе «Обычаев нашего народа» описал украинский этнограф Олекса Воропай.
«В день сорока святых мучеников сорока кладёт на своё гнездо сорок прутиков, прилетают с юга сорок жаворонков, хозяйки пекут сорок кренделей с мёдом в форме птичек и раздают их детям — "чтобы птица водилась"», — приводит автор слова Воропая.
Он также привел отрывок из материала экспедиций украинского этнографа.
«В этот день прилетают с юга сорок жаворонков, а бабы пекут сорок "птичек", разносят их по хатам и раздают детям, чтобы гуси неслись, чтобы яйца не портились и чтобы гусята плодились», — цитирует Воропай жительницу Киевщины Марию Т-ко.
С тех пор, отмечает автор, традиция печь жаворонков и на Украине, и в России никуда не пропала.
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