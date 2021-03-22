Украину на этой неделе может ожидать большой скандал, связанный с политическими деятелями, который «сбросит все маски». Об этом сообщила таролог и прогнозист Ольга Соломка, передает 22 марта obozrevatel.com

«Разложил не в той комбинации». Украинец лишился автомобиля из-за карт таро © СС0, Pixabay

По ее словам, в политической жизни страны поднимается большой скандал.

«Все маски сброшены, и поднимается такой хай, что всем мало места, никто не подбирает слов, бьют горшки даже те соратники, которые длительное время были связаны не только общими делами, но и личными», — сказала Соломка.

Она добавила, что весь 2021 год кажется не менее сложным, чем предыдущий. Главный его посыл — тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Верховной Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы Украины могут претерпеть существенные трансформации.