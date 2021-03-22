Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов рассказал, как Россия якобы готовилась захватить стратегические объекты Херсонской области. Об этом он рассказал 21 марта в интервью «Эспрессо»

По его словам, после референдума в Крыму и присоединение полуострова к России, Москва якобы готовились захватить объекты энерго- и водоснабжения в соседней Херсонской области. Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Российские войска сконцентрировались у перешейка. Чтобы защитить от вторжения юг Украины, мы решили бросить десант на подготовленных самолетах на ближайший к Крыму аэродром. Они заняли оборону перед Крымом, и это было очень своевременно сделано, потому что российские вертолеты отрабатывали ситуацию со своим десантом. Их интересовал захват центров энергетического и водоснабжения, обеспечивающих Крым», — сказал Турчинов.

Он заявил, что своевременный ввод десантников, «как раз и позволил защитить от захвата перешеек, где есть "Крымводоканал" и серьезные энергетические узлы».

Также Турчинов добавил, что украинский Генштаб планировал прорыв в Крым через перешеек, но осуществить его не удалось ввиду ограниченных возможностей ВСУ.

Украина считает Крым своей территорией и надеется вернуть полуостров. При этом на референдуме в Крыму подавляющее большинство жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Согласно президенту России Владимиру Путину, вопрос с Крымом закрыт окончательно, а самое присоединение полуострова к РФ было восстановлением исторической справедливости.