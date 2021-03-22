Депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовящейся Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокации в Донбассе и предложил предупредить ее. Свое предложение он выдвинул на днях в эфире радио «Комсомольская правда»

Песков высказался об обострении в Донбассе и обратился к СМИ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что власти Украины никогда не посмеют вторгнуться на территорию ЛДНР, но могут устроить провокацию с большим количеством жертв, чтобы создать нервозную обстановку в России, которая повлияла бы на сентябрьские выборы в Госдуму.

«Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса, а мы давайте завтра долбанем по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера. И вы увидите, как Европа зачешется, как они все побледнеют. И [президент США Джо] Байден с ума сойдет к вечеру», — заявил Жириновский.

Ранее сообщалось, что на территории Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны ВСУ. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

Тем временем руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев доработал проект мирного урегулирования в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве.