«Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями [Владимира] Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
По мнению представителей ОПЗЖ, украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, решения СНБО неконституционны и не подкреплены доказательствами.
«Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее "в нужные руки". Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», — отмечают в ОПЗЖ.
Ранее Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте целостного имущественного комплекса и 100% акций АО «Мотор Сич».
В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.
В январе президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.
Тем временем уже подавшая судебные иски на 3,6 млрд долларов китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и международные инстанции.