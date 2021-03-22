Введение в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины относительно предприятия «Мотор Сич» приведет к тому, что темпы оттока инвестиций из Украины упадут в десятки раз. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ)

«Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями [Владимира] Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

По мнению представителей ОПЗЖ, украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, решения СНБО неконституционны и не подкреплены доказательствами.

«Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее "в нужные руки". Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», — отмечают в ОПЗЖ.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В январе президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.

Тем временем уже подавшая судебные иски на 3,6 млрд долларов китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и международные инстанции.