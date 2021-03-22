На Украине за минувшие сутки зафиксировали более 7,8 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, скончались 157 пациентов. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Facebook

Ученые выяснили, как УЗИ влияет на коронавирус © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 млн 554 тыс. 256 человек, скончались от коронавируса 30 098 человек.

Накануне сообщалось о 11 145 заразившихся, 20 марта было зафиксировано 15 292 случая коронавируса, 19 марта выявили 15 850 заражений, 18 марта было зафиксировано 15 053 случаев инфицирования коронавирусом.