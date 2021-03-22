Ученые выяснили, как УЗИ влияет на коронавирус
Ученые выяснили, как УЗИ влияет на коронавирус
© РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк
«В частности, заболели 413 детей и 161 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 026 человек», — написал Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 млн 554 тыс. 256 человек, скончались от коронавируса 30 098 человек.

Накануне сообщалось о 11 145 заразившихся, 20 марта было зафиксировано 15 292 случая коронавируса, 19 марта выявили 15 850 заражений, 18 марта было зафиксировано 15 053 случаев инфицирования коронавирусом.