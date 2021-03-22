«Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пять были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь», — написал Николенко.
Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021
Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Тогда в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из которых были госпитализированы, а пятеро погибли на месте. На родину позднее вернулись 24 украинца.