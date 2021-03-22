Возле польского города Кашице перевернулся автобус с 10 гражданами Украины, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил в своем Twitter 22 марта

Пострадавшие в ДТП в Польше украинцы выехали на родину © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021

Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Тогда в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из которых были госпитализированы, а пятеро погибли на месте. На родину позднее вернулись 24 украинца.