Пострадавшие в ДТП в Польше украинцы выехали на родину
Пострадавшие в ДТП в Польше украинцы выехали на родину
© Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк
«Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пять были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь», — написал Николенко.

Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Тогда в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из которых были госпитализированы, а пятеро погибли на месте. На родину позднее вернулись 24 украинца.