Он отметил, что не может сказать, откуда именно поступали такие предложения, но, по его словам, организаторы подобных махинаций часто связаны с организованной преступностью и действуют из третьих стран.
Чиновник рассказал, что OLAF узнало об афере после того, как несколько стран ЕС, которые получили такие предложения, связались с Европейской комиссией.
«Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует», — пояснил Итяля.
Он подчеркнул, что OLAF ранее предупредило правительства стран — членов Евросоюза о фейковых посредниках по продаже вакцины от COVID-19, которые могут пытаться контактировать с ними.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги поддержал мнение канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что страны могут самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V», если Евросоюз не придет к общему решению по вопросу. Семнадцатого марта канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств к скорейшему допуску российской вакцины на европейский рынок.
Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.