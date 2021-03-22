Неназванные злоумышленники предлагали властям Финляндии и других стран ЕС приобрести партии несуществующих вакцин против COVID-19 общей стоимостью 14 миллиардов евро. Об этом сообщил директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Вилли Итяля, передает Yle

Подделку под вакцину «Спутник V» изъяли в Мексике © сайт правительства Мексики

Чиновник рассказал, что OLAF узнало об афере после того, как несколько стран ЕС, которые получили такие предложения, связались с Европейской комиссией.

«Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует», — пояснил Итяля.

Он подчеркнул, что OLAF ранее предупредило правительства стран — членов Евросоюза о фейковых посредниках по продаже вакцины от COVID-19, которые могут пытаться контактировать с ними.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги поддержал мнение канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что страны могут самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V», если Евросоюз не придет к общему решению по вопросу. Семнадцатого марта канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств к скорейшему допуску российской вакцины на европейский рынок.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.