Правоохранители разоблачили группу лиц, которые незаконно удерживали людей в псевдореабилитационном центре в селе Петропавловской Борщаговке Киевской области. Об этом 21 марта сообщило областное управление Нацполиции Украины

В Днепре из центра реабилитации выгнали детей-аутистов © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Полицейские нашли автомобиль по адресу «реабилитационного центра» в Петропавловской Борщаговке, который не имеет разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

«В так называемом "реабилитационном центре" незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью. Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Жители "центра" подвергались пыткам», — говорится в сообщении.

Установлено, что к совершению преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны. Отмечается, что они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, при этом на самом деле лечения не производили, а совершали пытки над людьми.

В настоящее время полиция разыскивает шестого фигуранта и устанавливает других причастных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы или похищение человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.