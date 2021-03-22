Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила надежду, что обострение в Донбассе не повлияет критически на переговорный процесс о режиме прекращения огня. Она сказала об этом в первом выпуске программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом» 21 марта

Глава Офиса Зеленского призвал вернуться к «режиму тишины» в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Ермак во время встречи политических советников лидеров «нормандской четверки» предложил принять совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня в Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года.

«Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом мы надеемся, что на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня это критически влиять не будет», — заявила Мендель.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский за менее чем два года своего президентства побывал в Донбассе 20 раз, а также привела данные миссии ОБСЕ, согласно которым за пять недель до начала перемирия 27 июля было зафиксировано более 18 тысяч нарушений режима прекращения огня, а за семь недель после — чуть более тысячи.

Пресс-секретарь украинского лидера рассказала об этом в программе, которая изначально называлась «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель». Ее премьера состоялась 15 марта: в пилотном выпуске, который вышел в YouTube и соцсетях, говорили о дезинформации и социальных услугах.

Сразу после выхода «пилота» участие Мендель в шоу вызвало большой ажиотаж в сети. Люди задавались вопросом, на каких основаниях пресс-секретарь Зеленского ведет собственную программу. В результате телеканал «Дом» изменил формат программы, заодно поменяв и название телешоу, а Мендель стала непостоянной ведущей.