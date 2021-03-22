В Евросоюзе собрались блокировать поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию. Об этом 21 марта сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники

Ученые выяснили, как AstraZeneca убивает людей - WSJ © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Отмечается, что, скорее всего, их будут отклонять до тех пор, пока производитель полностью не выполнит обязательства по поставкам в страны-члены союза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экспортировать ее вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с резким сокращением поставок. По ее словам, к окончанию первого квартала производитель поставил лишь 30% от прописанного в контракте объема вакцин.

В конце февраля сообщалось, что Европа недополучит десятки миллионов доз вакцины от AstraZeneca во втором квартале этого года. Одной из причин называется пожар на строящемся заводе по производству препарата в индийском городе Пуна.