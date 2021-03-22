Глава министерства здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом 21 марта сообщили в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости

В Риме испытают российскую вакцину «Спутник V» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Мехди, с начала общенациональной кампании по вакцинации в стране, которая стартовала 13 марта, от коронавируса привились более 12 тысяч человек.

Минздрав Туниса зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в январе. Регистрация препарата была выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины и осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.