Несмотря на сознательные попытки возродить символы нацизма, в целом фашистская идеология чужда белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. Об этом 21 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге-реквиеме «Лампада памяти», приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии, передает БелТА

Фашизм как обыденность: свистопляски на фоне трагедии © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк сказал Лукашенко.

В ходе своего выступления Лукашенко осудил тех, «кто поклоняется БЧБ-флагам (флаг белорусской оппозиции — ред.) ‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа».

«Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права», — заверил он.

Лукашенко назвал хатынскую трагедию «неутихающей болью» в сердце белорусов и других жителей бывшего СССР.

Хатынь — населенный пункт в Белоруссии, уничтоженный в ходе карательной операции батальоном СС в 1943 году. В результате преступления 149 жителей деревни были сожжены заживо. В 1969 году на месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс.