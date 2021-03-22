«Страшно то, что эти теории (фашистские — ред.) и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом», — сказал Лукашенко.
В ходе своего выступления Лукашенко осудил тех, «кто поклоняется БЧБ-флагам (флаг белорусской оппозиции — ред.) ‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа».
«Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права», — заверил он.
Лукашенко назвал хатынскую трагедию «неутихающей болью» в сердце белорусов и других жителей бывшего СССР.
Хатынь — населенный пункт в Белоруссии, уничтоженный в ходе карательной операции батальоном СС в 1943 году. В результате преступления 149 жителей деревни были сожжены заживо. В 1969 году на месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс.