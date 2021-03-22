Глава офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) письмо, в котором отверг предложенные Россией меры по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет 21 марта «Украинская правда», в распоряжении которой оказалось письмо

РФ настаивает на открытости переговоров по Донбассу — Козак © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Дмитрия Козака. — ред.) письме», — написал Ермак.

Отмечается, что украинская сторона усмотрела в предложениях Москвы «манипулятивный характер» и удивилась «своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников».

«Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня», — пишет украинский чиновник.

По словам Ермака, отказ Москвы от консультаций в условиях эскалации якобы доказывает отсутствие «реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года».

Глава офиса украинского президента отметил, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами «нормандского формата», и ключевым пунктом Минских договоренностей.

Российские дипломаты не раз обращали внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможности разрешения кризиса.

На днях замглавы кремлевской администрации Козак отправил письмо представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате». В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.