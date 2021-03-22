Власти Николаевской области ужесточат карантин по COVID-19 с 24 марта, ограничения будут действовать до 4 апреля. Об этом 21 марта сообщил глава областной госадминистрации Виталий Ким в своем Facebook

Закарпатье с 8 марта станет «красной зоной» из-за коронавируса © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Александр Сенкевич. Это общее и взвешенное решение для здоровья каждого из нас. Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение — вводим более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой" зоны, которые вступают в силу с 01:00 (02:00 мск) 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно», — написал Ким.

По его словам, в области запретят работу учреждений культуры, ярмарок выходного дня, запретят массовые развлекательные и спортивные мероприятия, а также ограничат проведение религиозных мероприятий. Заведения общественного питания будут работать навынос и на доставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее призвал местные власти самостоятельно ужесточать карантинные ограничения из-за коронавируса в случае необходимости, поскольку они наделены такими полномочиями. В четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице уже с 20 марта на три недели ужесточается карантин. В воскресенье министерство здравоохранения Украины внесло Киевскую область в «красную» зону карантина. По состоянию на 21 марта, в «красной» зоне находятся Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

На Украине действует так называемый «адаптивный карантин», который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В зависимости от уровня заражения COVID-19 действуют четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».