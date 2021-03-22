То, что произошло у стен Офиса президента на Банковой улице в Киеве, в первую очередь бьет по экс-президенту Петру Порошенко, выставляя его в неприглядном свете. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Андрей Золотарев о тех, кто заинтересован в нападении на офис Зеленского © Facebook, Золотарев Андрей Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, при этом полиция предпочла не вмешиваться в происходящее.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко в этих событиях является «заинтересованным лицом».

По словам Костя Бондаренко, напрямую говорить о том, что именно Петр Порошенко является заказчиком сложно, хотя в беспорядках участвовали представители организаций, которые связаны именно с Порошенко и ассоциируются с ним.

Например, «Демократична сокира», ветеранские организации «Майдана» и прочие.

«В политическом лагере Порошенко сегодня существует громадный кризис идей, кадров и кризис управленческой дисциплины. Даже если Порошенко не отдавал приказ громить Офис президента, то становится очевидным, что он попросту не влияет на тех радикалов, которых еще вчера считал опорой своего политического лагеря», — сказал эксперт.

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Ущерб Офису президента от действий националистов оценили в 72 тысячи долларов. За совершение противоправных действий — разбитие стекла на дверях здания Офиса президента — задержан уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, участник боевых действий в Донбассе и событий на Майдане 2014 года, член «Правого сектора»* Владислав Стафийчук.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.