После атаки радикалов на Офис президента Банковая получает сильный карт-бланш против лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко, чтобы показать деструктивность его сторонников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

"Зеленский - лох!" Радикалы напали на Офис президента Украины © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, при этом полиция предпочла не вмешиваться в происходящее.

По словам Андрея Золотарева, Стерненко — это лишь повод, те или иные игроки украинской политики в этой ситуации преследовали свои цели.

«Команде Порошенко надо показать чужими руками своему электорату, известная стратегия Сунь Цзы "убить чужим ножом", что Зеленский таки лох, показать слабость президента. Авакову показать свою незаменимость, а команде президента показать деструктивность ее оппонентов», — сказал эксперт.

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Ущерб Офису президента от действий националистов оценили в 72 тысячи долларов. За совершение противоправных действий — разбитие стекла на дверях здания Офиса президента — задержан уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, участник боевых действий в Донбассе и событий на Майдане 2014 года, член «Правого сектора»* Владислав Стафийчук.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.

*Деятельность организации запрещена в РФ