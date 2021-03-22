Ситуацию вокруг атаки радикалов на Офис президента в Киеве использует глава МВД Арсен Аваков, который выступает как «продавец страхов». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Кость Бондаренко о том, кому выгоден штурм Офиса президента © РИА Новости, Нина Зотина

«Аваков показывает, что у него есть ключи от этой ситуации, что он гарант условной, пусть и худой стабильности. А большой просчет команды Зеленского — это то, что они так и не сумели взять под контроль правоохранительные ресурсы», — сказал Андрей Золотарев

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Ущерб Офису президента от действий националистов оценили в 72 тысячи долларов. За совершение противоправных действий — разбитие стекла на дверях здания Офиса президента — задержан уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, участник боевых действий в Донбассе и событий на Майдане 2014 года, член «Правого сектора»* Владислав Стафийчук.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.

*Деятельность организации запрещена в РФ