Сторонники праворадикала Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, совершив прямое нападение на администрацию главы государства, при этом полиция в этот протест не вмешивалась.
«Аваков показывает, что у него есть ключи от этой ситуации, что он гарант условной, пусть и худой стабильности. А большой просчет команды Зеленского — это то, что они так и не сумели взять под контроль правоохранительные ресурсы», — сказал Андрей Золотарев
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Ущерб Офису президента от действий националистов оценили в 72 тысячи долларов. За совершение противоправных действий — разбитие стекла на дверях здания Офиса президента — задержан уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, участник боевых действий в Донбассе и событий на Майдане 2014 года, член «Правого сектора»* Владислав Стафийчук.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.
*Деятельность организации запрещена в РФ