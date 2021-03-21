Украинская сторона ни при каких обстоятельствах не может согласиться с предложениями, которые содержатся в письме замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Об этом говорится в письме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака политсоветникам лидеров стран «нормандского формата», которое приводит 21 марта «Украинская правда»

Россия предложила внести изменения в «нормандский формат» © пресс-служба президента Украины Дмитрий Козак 19 марта отправил письма представителям Парижа, Берлина и Киева с предложениями по изменению работы в «нормандском формате». Козак отмечает, что одной из причин отсутствия результатов переговоров в «нормандском формате» является ненадлежащая их организация.

Автор письма считает, что «целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников».

В письме также отмечается, что Москва, Берлин и Париж приняли к сведению, что Киев отказался выполнять обязательства в части прекращения огня в Донбассе.

«Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов», — сообщил Ермак.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».