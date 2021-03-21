Правоохранительные органы должны дать немедленную оценку беспорядкам, устроенным радикалами у стен Офиса президента Украины. Об этом говорится в опубликованном 21 марта заявлении фракции «Слуги народа» в Верховной Раде

Вечером 20 марта у стен Офиса президента Украины прошел митинг националистов под названием «Не слышишь? Увидишь», приуроченный ко дню рождения экс-главы одесской ячейки «Правый сектор»* Сергея Стерненко.

"Зеленский - лох!" Радикалы напали на Офис президента Украины © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Возмещение этого ущерба «слуги народа» требуют возложить на участников митинга, определив степень их вины. Кроме того, депутаты настаивают на изучении видеозаписей, которые помогут понять была ли эта акция «реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур».

«Мы уважаем право на мирный протест, но требуем защитить право граждан на улице без насилия и вандализма. Отдельно требуем квалифицировать участие во вчерашней акции народных депутатов, чья ответственность перед гражданами и законом несравненно выше», — говорится в сообщении.

Соратники Зеленского требуют провести внеочередное заседание с участием силовиков и принять постановление, в котором были бы определены задачи разным министерствам.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках у Офиса президента».

В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев, после событий на Банковой команда президента получает сильный карт-бланш против Порошенко, чтобы показать деструктивность его сторонников

*Деятельность организации запрещена в РФ