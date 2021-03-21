«Сделать вид, что ничего не произошло, было бы большой ошибкой со стороны Офиса президента, должны последовать какие-то действия. Если ничего не сделать, то войдут во вкус, и следующий раз зайдут в кабинет президента и изрисуют его стол и стены, а куда тогда деваться Владимиру Александровичу? Один из столпов легитимности любой власти зиждется на моменте силы. Если видят бессилие власти, то неизбежно окно возможностей распахивается во всю ширину. Поэтому у Зеленского ситуация очень непростая. Ему надо принимать жесткие и радикальные решения в адрес условного патриотического в кавычках лагеря», — сказал Золотарев.
Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко состоялся в Киеве накануне. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
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