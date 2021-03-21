Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский терпит бесчинства националистов на Банковой

Золотарев объяснил, почему силовики допустили бесчинства радикалов у офиса Зеленского © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко состоялся в Киеве накануне. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.