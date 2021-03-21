«Фактор силы, увы, с 2014 года прочно прописался в украинской политике вместе с кнопкой от телевизора. У команды Зеленского в отличие от команды Порошенко, который контролировал часть радикалов, то есть они с Аваковым на двоих делили силовой уличный ресурс. «Оппозиционный блок» и другие политические силы были лишены этой возможности. Обратите внимание, как только «За життя» попыталась сформировать свое силовое крыло, тут же последовали действия со стороны СБУ и МВД, поскольку это привилегия тех, кто аффилирован с властью», — сказал Золотарев.
Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко состоялся в Киеве накануне. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.