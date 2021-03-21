«По поводу широко известной картинки разгрома входа в Офис президента с надписью «лох» у меня вопрос: «а почему только "лох", а не, скажем «ж-д». У меня есть и ответ: потому что в этом случае посольству США пришлось бы "решительно осудить и потребовать строго наказать". А так — молчок. Они же не устраивают перформансы под их посольством, напротив — громят пос-во РФ. Значит они "свои", их осуждать нельзя. Это — с одной стороны. С другой — организаторы знают, что с пос-м США нужно дружить. Кто-то может подумать, что атака вообще согласована с ними, или, по крайней мере с Атлантик кансил и Вашингтон пост, которые сформулировали для Зе ультиматум: посадишь Коломойского — позвонит тебе Байден. Не посадишь — жди разгрома уже не только дверей, но и кабинета (пока). Но я так не думаю», — написал Погребинский.
Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко состоялся в Киеве накануне. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ