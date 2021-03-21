Ущерб, нанесенный зданию офиса президента Украины в Киеве в ходе акции националистов, предварительно оценили в $72 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба офиса в Telegram

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