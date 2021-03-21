«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен ($72 тысячи). Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в материале.
Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко состоялся накануне. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала произошедшее как хулиганство.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ