Украина готовит эскалацию конфликта в Донбассе, накапливая вооруженные силы у линии разграничения. Об этом 21 марта заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

За что Зеленский наградил карателей Донбасса? © пресс-служба президента Украины

Как утверждают в ДНР, на железнодорожных станциях на подконтрольной Киеву территории, за последние дни наблюдатели зафиксировали 170 единиц техники и вооружения. Кроме того, бойцы ВСУ продлевают свои траншеи в сторону линии соприкосновения.

«На фоне продвижения позиций вооруженных формирований Украины вперед, а также накопления такого количества танков, являющихся вооружением прорыва и наступления, хочется задать украинскому руководству вопрос: кого вы хотите обмануть, декларируя приверженность соблюдению режима прекращения огня и публично призывая к этому?», — заявил представитель ДНР.

С 27 июля прошлого года в Донбассе действует всеобъемлющее перемирие, по условиям которого сторонам запрещается оборудовать инженерные позиции, открывать огонь из любых видов вооружения и проводить разведывательно-диверсионные действия.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».