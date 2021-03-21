Акцию праворадикалов, которые 20 марта едва не разнесли Офиса президента Украины, организовал лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, слова которого цитируют «Украинские новости»

Зачем на Украине радикалов и националистов выпускают на свободу? © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Сергея Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет.

Участники акции требовали отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, собравшиеся закидали здание пиротехникой, облили его красной краской, а также пытались поджечь надпись «Президент Украины».

Среди участников митинга Геращенко выделил мирных протестующих и провокаторов. Назвал он и заказчика этой акции.

«Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко, это моё личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», — считает Геращенко.

По итогам беспорядков полиция задержала «одного из самых агрессивных участников», 26-летнего уроженца Винницкой области. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Суд в начале февраля признал Стерненко и его подельника Руслана Демчука виновными в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. Им назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет и три месяца. По словам самого Стерненко, уголовное преследование в отношении него политически мотивировано

*Организация запрещена в России