Накануне у здания офиса президента Украины прошел митинг националистов под названием «Не слышишь? Увидишь», приуроченный ко дню рождения экс-главы одесской ячейки «Правый сектор»* Сергея Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет.
Участники акции требовали отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, собравшиеся закидали здание пиротехникой, облили его красной краской, а также пытались поджечь надпись «Президент Украины».
Среди участников митинга Геращенко выделил мирных протестующих и провокаторов. Назвал он и заказчика этой акции.
«Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко, это моё личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», — считает Геращенко.
По итогам беспорядков полиция задержала «одного из самых агрессивных участников», 26-летнего уроженца Винницкой области. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».
Суд в начале февраля признал Стерненко и его подельника Руслана Демчука виновными в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. Им назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет и три месяца. По словам самого Стерненко, уголовное преследование в отношении него политически мотивировано
*Организация запрещена в России