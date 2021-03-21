Испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза начнутся в Риме в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом 20 марта сообщил губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти, пишет газета La Repubblica

Меркель допустила, что Германия закупит «Спутник V» © AP, Martin Meissner

Дзингаретти добавил, что также ожидается формальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств.

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал мнение канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что страны могут самостоятельно закупать «Спутник V», если Евросоюз не придет к общему решению по вопросу. 17 марта канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕМА к скорейшему допуску российской вакцины на европейский рынок.

Ранее в Европе возникли проблемы с вакциной от AstraZeneca. После введения препарата умерли несколько людей, у некоторых привитых развился тромбоз, а сама компания не справляется с поставками обещанного количества доз препарата.