По его словам, соответствующее соглашение с научным центром будет подписано через несколько дней «в рамках исследования об эффективности против разновидностей вируса».
Дзингаретти добавил, что также ожидается формальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств.
Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал мнение канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что страны могут самостоятельно закупать «Спутник V», если Евросоюз не придет к общему решению по вопросу. 17 марта канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕМА к скорейшему допуску российской вакцины на европейский рынок.
Ранее в Европе возникли проблемы с вакциной от AstraZeneca. После введения препарата умерли несколько людей, у некоторых привитых развился тромбоз, а сама компания не справляется с поставками обещанного количества доз препарата.