Отношения между Россией и Великобританией практически мертвы. Об этом 20 марта заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC

Назван ответ России на угрозы Британии в сфере обороны и внешней политики © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк сказал он.

По словам посла, Москва не воспринимает Лондон как враждебную сторону.

«Россия и Великобритания имеют очень долгую историю взаимоотношений, около 450 лет дипломатических отношений. Были разные периоды: иногда мы враждовали друг с другом, во время Крымской войны, даже во время Первой мировой войны, <…> но в какое-то время мы были и союзниками, во время Второй мировой войны», — напомнил посол.

Во время холодной войны Россия и Великобритания враждовали, потому что у них были разные идеологии, объяснил Келин.

«Мы продвигали коммунистическую, социалистическую идеологию, а здесь было капиталистическое государство. Но сегодня у нас нет различий в идеологии, поэтому мы не понимаем, почему такое отношение к нам», — сказал он.

Дипломат отметил, что Россия не считает Британию виновной в кибератаках.

«Мы видим кибератаки в отношении нашей инфрастуктуры, но не утверждаем, что за этим стоит какая-то определенная страна. Это делают группы хакеров. Мы не говорим, что Британия стоит за кибератаками. Это нонсенс, потому что это интернациональное явление. <…> Одна из британских компаний предоставляет в России услуги по хранению данных. И мы не против этого и не боимся этого», — подчеркнул он.

На этой неделе британское правительство представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию, в которой назвало главной геополитической угрозой для мира Китай. Говорится там и о России — британские власти пообещали активно противостоять «полному спектру» угроз с ее стороны. Келин отметил, что авторы доклада 13 раз упомянули Россию как страну, от которой исходит угроза, но не представили ни единого доказательства по этому поводу. Посол также удивился, что Москву наряду с Пекином обвиняют в «культурной экспансии» в Великобританию.