Указ президента России Владимира Путина о запрете иностранцам владеть замлей в Крыму является юридически ничтожным. Об этом 20 марта заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина

Иностранцам запрещено владеть землей в Крыму © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Он добавил, что в МИД Украины уверены, что указ российского лидера не приведет ни к каким последствиям в правовом поле для Киева.

Накануне Путин подписал указ, вводящий запрет для граждан иностранных государств владеть землей на большей части Крыма. Ограничение затрагивает 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образований Севастополя.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов объяснил, что подобные решения принимаются во многих странах как стандартная практика. Он добавил, что теперь физическим и юридическим лицам из других стран не получится приобрести участки на числящихся в указе территориях. При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит. Однако подобной собственности все же придется столкнуться с ограничениями: у иностранцев не будет права наследовать участки или получать их при разделе супружеской собственности.