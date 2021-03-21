В Киеве завели уголовное дело о хулиганстве после акции в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки «Правый сектор»* Сергея Стерненко, которая прошла у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 20 марта вечером сообщила пресс-служба Нацполиции

Украинские националисты необычно «отметят» день рождения Стерненко говорится в материале.

По данным ведомства, за совершение противоправных действий во время митинга полицейские задержали «одного из самых агрессивных участников», уроженца Винницкой области 1995 года рождения. В полиции отметили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

Накануне у здания офиса президента Украины прошел митинг националистов под названием «Не слышишь? Увидишь», приуроченный ко дню рождения Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет. Участники акции требовали отпустить Стерненко, а также уволить генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, собравшиеся закидали здание пиротехникой, облили его красной краской, а также пытались поджечь надпись «Президент Украины».

Стерненко и активиста Руслана Демчука в конце февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Их признали виновными в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. По данным следствия, Стерненко и Демчук держали депутата в подвале и заставляли отказаться от мандата. Сам Стерненко вину не признает и заявляет о политической мотивированности дела.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ