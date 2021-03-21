Так он ответил на вопрос о том, для чего США подталкивают Украину к конфликту с Россией, выразив сомнение в том, что Штаты толкают Киев к эскалации противостояния с Москвой.
«У меня есть ощущение, что власть Украины сочла, что настал благоприятный момент для того, чтобы втянуть весь мир, Россию и США, в том числе и Запад, в безоглядную поддержку военных провокаций и обострения отношений», — сказал политик.
Он отметил, что «Украина не такое уж невинное дитя, которое все куда-то подталкивают, а она вынуждена уступать, она и сама горазда на провокации».
То, что на провокации делает ставку президент Украины Владимир Зеленский, свидетельствует о его политической глупости, добавил Затулин.
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