Украинские власти намерены добиться большей вовлеченности как России, так и США и в целом Запада во внутриукраинский конфликт в Донбассе, сказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин в интервью Украина.ру

Так он ответил на вопрос о том, для чего США подталкивают Украину к конфликту с Россией, выразив сомнение в том, что Штаты толкают Киев к эскалации противостояния с Москвой.

«У меня есть ощущение, что власть Украины сочла, что настал благоприятный момент для того, чтобы втянуть весь мир, Россию и США, в том числе и Запад, в безоглядную поддержку военных провокаций и обострения отношений», — сказал политик.

«Мирный план» по Донбассу. Зачем Киев изобрёл новый миф © скриншот видео "Нromadske"

То, что на провокации делает ставку президент Украины Владимир Зеленский, свидетельствует о его политической глупости, добавил Затулин.

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