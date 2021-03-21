Байден ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и заявил, что глава российского государства «ответит» за «вмешательство в американские выборы».
«На данный момент очевидно, что выпад, допущенный президентом США Джо Байденом в адрес президента Путина на продолжительное время обнуляет возможность личных контактов и взаимоотношений между руководителями двух стран», — сказал Затулин.
Он отметил, что оскорбительное заявление Байдена это выпад не только против Путина, но и против России как таковой.
«Это возмутительно, и возмущение здесь вполне очевидно», — подчеркнул Затулин.
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