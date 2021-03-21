Украинские власти в ближайшее время готовятся устроить кровавые провокации в Донбассе, уверен эксперт.

«В случае масштабного наступления на республики Донбасса она (Россия — Ред.), безусловно, вмешается, и это приведет к поражению украинской армии и, возможно, к заключению новых соглашений», — сказал Безпалько.

«Мирный план» по Донбассу. Зачем Киев изобрёл новый миф
«Мирный план» по Донбассу. Зачем Киев изобрёл новый миф
© скриншот видео "Нromadske"
Вмешательство войск РФ приведет к поражению украинской армии в Донбассе и, возможно, к заключению новых соглашений, подчеркнул эксперт.

Сейчас же Россия «не сможет вмешиваться своими военными инструментами напрямую», констатировал Безпалько.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.