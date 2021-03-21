Российская армия вмешается в военный конфликт в Донбассе если войска киевского режима пойдут в наступление на позиции Донецка и Луганска, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру 19 марта

Украинские власти в ближайшее время готовятся устроить кровавые провокации в Донбассе, уверен эксперт.

«В случае масштабного наступления на республики Донбасса она (Россия — Ред.), безусловно, вмешается, и это приведет к поражению украинской армии и, возможно, к заключению новых соглашений», — сказал Безпалько.

«Мирный план» по Донбассу. Зачем Киев изобрёл новый миф © скриншот видео "Нromadske"

Сейчас же Россия «не сможет вмешиваться своими военными инструментами напрямую», констатировал Безпалько.

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