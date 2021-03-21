Украинские власти в ближайшее время готовятся устроить кровавые провокации в Донбассе, уверен эксперт.
«В случае масштабного наступления на республики Донбасса она (Россия — Ред.), безусловно, вмешается, и это приведет к поражению украинской армии и, возможно, к заключению новых соглашений», — сказал Безпалько.
Вмешательство войск РФ приведет к поражению украинской армии в Донбассе и, возможно, к заключению новых соглашений, подчеркнул эксперт.
Сейчас же Россия «не сможет вмешиваться своими военными инструментами напрямую», констатировал Безпалько.
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