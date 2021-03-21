Байден ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и заявил, что глава российского государства «ответит» за «вмешательство в американские выборы».
«Байдену нужно продемонстрировать гораздо более негативное отношение к России и Путину, чем оно было у Трампа, для того чтобы выиграть какую-то внутриполитическую игру и для того, чтобы его перестали подозревать в каких-то симпатиях к России», — сказал Безпалько.
Он отметил, что помимо этих слов Байдена в данный момент США не совершает никаких явных антироссийских шагов.
Эксперт напомнил, что «Северный поток-2» строится, Крым и Донбасс по-прежнему неподвластны Украине, в Сирии власть находится в руках Асада и постепенно расширяет свое влияние, Россия тоже присутствует в Сирии.
Интервью Безпалько можно прочитать на нашем сайте.