Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько объяснил, почему президент США Джо Байден позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина

Байден ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и заявил, что глава российского государства «ответит» за «вмешательство в американские выборы».

«Байдену нужно продемонстрировать гораздо более негативное отношение к России и Путину, чем оно было у Трампа, для того чтобы выиграть какую-то внутриполитическую игру и для того, чтобы его перестали подозревать в каких-то симпатиях к России», — сказал Безпалько.

Назад дороги нет. Как слова Байдена о Путине изменят мир © REUTERS, Carlos Barria

Эксперт напомнил, что «Северный поток-2» строится, Крым и Донбасс по-прежнему неподвластны Украине, в Сирии власть находится в руках Асада и постепенно расширяет свое влияние, Россия тоже присутствует в Сирии.

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