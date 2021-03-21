Безпалько напомнил, что киевский режим устроил обострение в Донбассе еще в преддверии возможного избрания Байдена, в последние месяцы оно тоже заметно.
«Донбасс, к сожалению, попадает под удар, и там возможны какие-то провокации с разрушением или даже гибелью мирных людей или ополченцев Народной милиции», — сказал Безпалько.
При этом, по его словам, в отношении Крыма «Украина на какие-то провокации не пойдет», ограничившись созывом очередного крымского саммита, то есть, будет бороться за Крым виртуальным путем.
Интервью Безпалько можно прочитать на нашем сайте.