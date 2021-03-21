Украинские власти намерены устроить провокации в Донбассе с разрушениями и убийством людей, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру 19 марта

Безпалько напомнил, что киевский режим устроил обострение в Донбассе еще в преддверии возможного избрания Байдена, в последние месяцы оно тоже заметно.

«Донбасс, к сожалению, попадает под удар, и там возможны какие-то провокации с разрушением или даже гибелью мирных людей или ополченцев Народной милиции», — сказал Безпалько.

«Мирный план» по Донбассу. Зачем Киев изобрёл новый миф © скриншот видео "Нromadske"

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