Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в видеообращении поблагодарил Байдена и похвастался, что первый назвал Путина убийцей.
«Но давайте вспомним, при каких обстоятельствах он так высказался. Тогда появился на горизонте некий Аркадий Бабченко, инсценировали его убийство. Он лежал на полу, весь в крови… И сказали (украинские власти. — Ред.), что это, видимо, рука Кремля. А Порошенко тогда сказал, что Путин — убийца», — рассказал Кемени.
Поскольку убийство Бабченко было инсценировкой СБУ, своим заявлением Порошенко лишь ухудшил позицию Байдена, отметил политолог.
По его словам, то, что Зеленского заставили свернуть с выбранного народом пути, свидетельствует не о руке Москвы, а о руке Америки в делах Украины.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
29 мая 2018 года СМИ сообщили, что Аркадий Бабченко застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Позже спецслужбы Украины заявили, что «убийство» было инсценировано с целью предотвратить реальное покушение на журналиста, которое организовали Вячеслав Пивоварник и Борис Герман.