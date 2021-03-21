После заявления президента США Джо Байдена, что он считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», Петр Порошенко поспешил напомнить, что он первый обвинил Путина в убийстве. Об этом в интервью Украина.ру сказал венгерский политолог Ласло Кемени

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в видеообращении поблагодарил Байдена и похвастался, что первый назвал Путина убийцей. «На вес золота»: Порошенко поблагодарил Байдена за его выпад в адрес Путина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но давайте вспомним, при каких обстоятельствах он так высказался. Тогда появился на горизонте некий Аркадий Бабченко, инсценировали его убийство. Он лежал на полу, весь в крови… И сказали (украинские власти. — Ред.), что это, видимо, рука Кремля. А Порошенко тогда сказал, что Путин — убийца», — рассказал Кемени.

Поскольку убийство Бабченко было инсценировкой СБУ, своим заявлением Порошенко лишь ухудшил позицию Байдена, отметил политолог.

По его словам, то, что Зеленского заставили свернуть с выбранного народом пути, свидетельствует не о руке Москвы, а о руке Америки в делах Украины.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

29 мая 2018 года СМИ сообщили, что Аркадий Бабченко застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Позже спецслужбы Украины заявили, что «убийство» было инсценировано с целью предотвратить реальное покушение на журналиста, которое организовали Вячеслав Пивоварник и Борис Герман.