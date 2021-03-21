Байдену следовало самому начинать разговор и объяснять свою позицию, а сейчас его ответ на вопрос интервьюера выглядит, как будто был дан в угоду определенным западным настроениям, отметил политтехнолог.
«И то, что наш президент предложил об этом поговорить, на самом деле для господина Байдена очень хороший выход из ситуации, потому что недоумение это вызвало не только у нас, это вызвало недоумение во всем мире», — сказал Баширов.
Он добавил, что называть кого-то убийцей имеет право только суд, и Байдену следовало бы как-то опираться на судебные решения или предоставить разъяснения, что он под этим подразумевает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В недавнем интервью Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США. Со своей стороны Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и призвал его к открытой публичной дискуссии.
В свою очередь Байден заявил, что «в какой-то момент» готов поговорить с российским президентом.