Заявлением в адрес Путина президент США Джо Байден фактически наносит оскорбление множеству людей, в том числе его избирателям и всем в мире, для кого он является популярным политиком. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политтехнолог Марат Баширов

Байдену следовало самому начинать разговор и объяснять свою позицию, а сейчас его ответ на вопрос интервьюера выглядит, как будто был дан в угоду определенным западным настроениям, отметил политтехнолог. Путин предложил Байдену подискутировать в прямом эфире © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«И то, что наш президент предложил об этом поговорить, на самом деле для господина Байдена очень хороший выход из ситуации, потому что недоумение это вызвало не только у нас, это вызвало недоумение во всем мире», — сказал Баширов.

Он добавил, что называть кого-то убийцей имеет право только суд, и Байдену следовало бы как-то опираться на судебные решения или предоставить разъяснения, что он под этим подразумевает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В недавнем интервью Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США. Со своей стороны Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и призвал его к открытой публичной дискуссии.

В свою очередь Байден заявил, что «в какой-то момент» готов поговорить с российским президентом.